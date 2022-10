¿Lina le terminó por “buena persona”?: Juan Duque responde a Karen Sevillano

Andrea Valdiri a Epa Colombia: “Que te quede claro, no me interesa tu amistad”

Sevillano habló del tema en sus historias de Instagram luego de que sus seguidores le insistieran con ello. Una de sus declaraciones fue: “(...) A nadie lo dejan por bueno, entonces ella sus cosas malas habrá hallado en el muchacho. (...) Obviamente, uno de metida tiene sus opiniones: esa propuesta, básica, básica, y en el cumpleaños no sé qué le habrá dado porque ella no lo publicó”.

Y añadió: “También le daba likes a muchas tipas y a mí eso no me gusta, él no es mi novio, pero obviamente uno analiza esas cosas. Que tu novio le esté dando like a toda nalga que ve en Instagram, no me gusta”.

Respuesta del ex de Tejeiro

Frente a dichos comentarios, Juan Duque no dudó en defenderse, pues entre más mensajes negativos le llegaban a su perfil de Instagram y Twitter, veía cómo las manchas que la situación estaba dejando en su nombre empañaban el brillante futuro como artista que él lograba ver. Le puede interesar: Las polémicas declaraciones de Yina Calderón sobre ruptura de Tejeiro y Duque

El paisa prefirió destacar lo positivo de la situación, y de Lina como persona, en su respuesta: “Hay gente que sigue atacando y vuelvo y aclaro: La relación con Lina no terminó por una infidelidad y sí, a uno le pueden terminar por ser buena persona; eso no lo decide nadie, simplemente se siente y ya”.