Lilibeth Cervantes se prepara para el lanzamiento oficial de sus éxitos

Según Víctor Olascoaga, su mánager, no fue tan sencillo convencerla de regresar pero que ya están planeando sacar próximamente tres canciones, quizá en simultáneo, que serían: una en solitario, otra en dúo con Gi Black y otra en dúo con Mickey Love, ambos jóvenes figuras de la champeta.

Lilibeth vive en Tierrabomba con su esposo y sus hijos, y se prepara para el gran regreso que se espera sea el ‘boom’, pues en redes no cabe duda que la aman y recuerdan constantemente.

“Como siempre he tenido un buen público, un recibimiento bacano, ya mi gente me está pidiendo una nueva canción, yo les digo que no se desesperen, que eso va, mi gente sabe que cuando yo saco una canción es un batazo, no es aburridor. Todo el mundo sabe que yo soy la ‘Reina de la Champeta’”, manifestó Lilibeth en entrevista con El Universal.