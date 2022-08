Libro de actriz de Icarly tiene en el ojo del huracán a Nickelodeon

“I’m Glad My Mom Died” es el título de la autobiografía de la actriz, lo que se traduce en español como “Me alegro de que mi mamá haya muerto”. La portada tuvo que pasar por varias pruebas.

La amistad de estas chicas no era solo durante el show. Miranda Cosgrove (protagonista de la serie) era en realidad muy amiga de McCurdy, pero esta relación se fue destruyendo poco a poco por la rivalidad de ambas por resaltar en los episodios.

No querían que publicara su autobiografía

La actriz furiosa le dio un rotundo no a la oferta y aseguró que nadie callaría su dolor. “¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de El Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”, dijo en una publicación.