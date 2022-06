Libertad para el compositor Tico Mercado, acusado de intentar matar a su ex

“Alberto estuvo con nosotros, pues más allá de la amenaza, la relación no acabó en malos términos. Las cosas se complicaron cerca de la medianoche, ya la reunión había terminado. Alberto, quien ya se había ido de mi casa, volvió con el pretexto de que había olvidado su billetera. En el momento, me hizo reclamos por un mensaje que alcanzó a mirar en mi teléfono; le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo”, relató la mujer.

Fernanda hizo público este caso; fue a Medicina Legal y mostró por redes sociales las heridas y hematomas de los golpes recibidos.