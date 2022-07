Lenin Pérez, el productor que quiere apoyar nuevos talentos en Cartagena

‘’Me encantaría visitar Cartagena y toda la costa colombiana, nací en Maracaibo y tenemos culturas muy similares, me encantan sus playas, su gente y especialmente la cultura musical en especial el vallenato. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de colaborar con ningún artista cartagenero, pero me encantaría colaborar con todos los que este en su total disposición y además apoyar los nuevos talentos de la ciudad, confío plenamente en el nivel musical que tiene Cartagena en estos momentos’’, explicó Lenin.