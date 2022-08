¿Lele Pons forzó a Guaynaa a pedirle matrimonio? Esto lo comprueba

El pasado primero de agosto el mundo del entretenimiento y las redes sociales se estremecieron con el tierno video de la primera propuesta de matrimonio que se ha hecho en Tomorrowland: la de Lele Pons y Guaynaa.

Luego de 2 años de relación, los famosos se comprometieron en matrimonio, pero en estos últimos días está rodando por las redes sociales una entrevista para el podcast del influencer Chente Ydrach en 2021 donde Lele habla sobre cómo logró conquistar al cantante, muchos aseguran que la influencer es una “controladora, manipuladora y tóxica”. Lea aquí: Video: Guaynaa le pidió matrimonio a Lele Pons en Tomorrowland

De acuerdo con el relato de la influencer en el programa, en su primer encuentro con el cantante ella se obsesionó a tal punto que estaba dispuesta a hacer lo que sea por llamar su atención.

“No quiero saber si tiene novia o no, no me interesa, lo voy a hacer”, declaró Lele.

En la entrevista, Lele reveló que incluso le habría escrito a su amigo Sebastián Yatra para que este hiciera una fiesta en el que Guaynaa fuese invitado, todo para que ella pudiera conquistarlo, pero el colombiano no accedió, pues decía que no era muy amigo del cantante así que era poco probable que asistiera.