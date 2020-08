La icónica banda The Wailers regresa con su nuevo álbum ‘One World’ a través de Sony Music Latin. El primer álbum de la banda en más de 25 años, incluye 14 canciones deslumbrantes que llevarán a los oyentes por una montaña rusa de emociones.

El álbum es producido por el ganador de 19 premios Grammy, Emilio Estefan, y coescrito por Emilio Estefan junto a Aston Barret Jr y Josh David Barrett.

Cada pieza de este proyecto combina el legado generacional de la música reggae con un sonido actual y moderno, sin dejar de resultar familiar para los fanáticos del género.

Hay artistas invitados como Julian Marley, la estrella emergente Emily Estefan, Kush Gad, el armonicista de urban jazz Frederic Yonnet y desde Brasil, el legendario Carlinhos Brown en la percusión.

Buena música

Sobre el lanzamiento, Aston Barrett Jr. dijo: “La banda está emocionada y no podemos esperar más por este lanzamiento. Es un gran álbum. Damos gracias a todos los que han allanado el camino por nuestro futuro. Mi padre Aston (Familyman) Barrett ha sido una gran inspiración y maestro, quien me guió hasta este punto en donde pudimos conocer a Emilio Estefan. Ahora tenemos un álbum de primera clase del que todos estamos orgullosos”.

Junto a One World, The Wailers lanzaron el segundo sencillo del álbum, ‘Philosophy of Life’. A principios de este año, The Wailers lanzaron el primer sencillo del álbum, ‘One World, One Prayer’, una pieza poderosa centrada en la unidad, el amor y la inclusión más allá de las diferencias culturales.