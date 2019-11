Legarda: los emotivos mensajes para recordar al artista en su cumpleaños

El cantante, que murió por una bala perdida en medio de un robo en Medellín, ha sido recordado todo este tiempo con fotos y videos en redes por familiares, amigos, seguidores y su exnovia, Luisa Fernanda W. Este 18 de noviembre no podía ser la excepción.

Por su parte, Luisa también felicitó al artista con un sentido mensaje en sus historias en Instagram.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo”, escribió inicialmente con varios emojis de corazón.

Luego agregó: “Las mejores personas siempre deben ser recordadas, mi sentimiento hacia él no tiene explicación, es algo que para mí ya trascendió”.

Así siguió diciendo: “Yo lo amé y lo respeté mucho, y me siento satisfecha por la misión que cumplí en su vida, porque se fue de este plano amando, y no solo amor de pareja, sino de amigos, familia y hasta por los animales, en especial los perros, recuerdo que no le gustaban porque le daban alergias”.