En este EP esta incluido el sencillo “Facetime”, una reflexión en clave de neoperreo sobre las relaciones interpersonales en medio de la pandemia. La canción es un corte coqueto y divertido en el que dos personas se desean, pero, por alguna razón, no logran encontrarse y para poder saciar su deseo, utilizan todos los mecanismos digitales que tienen a su disposición, interactuando a través de varias plataformas de redes sociales. Sin embargo, lo real no puede equipararse con el lenguaje del píxel, los besos no pueden traducirse en emoticones y likes. “Facetime” es un llamado de atención para recuperar la esencia del perreo y las relaciones personales: el contacto físico.