Leah Dibut dice presente en música como artista independiente

La promesa de la música no tiene miedo de trabajar horas extras, probar otros ritmos hasta lograr encontrar su identidad musical, se siente complacida por la honestidad que su público le demuestra a través de las redes sociales, en más de una ocasión agradece tener esta cercanía con su audiencia los cuales son más de 19 mil personas.

Dibut tiene la autonomía de crear su propia música, de fusionar los ritmos que más le parezcan, de hacer las colaboraciones que desee e inclusive de probar en distintos géneros musicales; no obstante, la cantante no se niega la posibilidad de recibir propuestas por parte de expertos que deseen tanto como ella llevar su música a otro nivel.

No existen retos imposibles para la potente cantante estadounidense de origen latino Leah Dibut, hacer música es parte de sus prioridades, como artista independiente entendió la clave para triunfar en el negocio sin seguir un patrón ni perder su autenticidad.

Una voz femenina que atrapa

Leah siempre supo que quería ser cantante, por esta razón no tuvo temor de enseñarle su talento a las personas que le fuese posible, de no ser así, no se hubiese cruzado con el exitoso cantante cubano Lenier, un indudable apoyo que elevo su proyección musical y le concedió más de 120 mil reproducciones en su canal de Youtube.

Juntos revivieron el éxito mundial “Buenos Amigos” un tema con el que rindió homenaje a su eterno ídolo Selena Quintanilla. La osadía de Leah Dibut por entonar nuevos ritmos le dio paso la creación de su último sencillo “Ole” uno de los temas más extrovertidos que posee la talentosa cantante estadounidense.

La joven está consciente de que su competencia siempre será sí misma, por ello, busca dar más del 100% en todo lo que hace, proponer música de calidad, original y que avive las raíces latinas de todo el que la escuche.

En la actualidad, Leah Dibut le encantaría realizar una colaboración con Adele y Bruno Mars, asimismo, asegura que es súper fans de la cantante Karol G.

Generar música de forma independiente suele tener sus contras, justamente por lo complicado que puede ser encontrar el equipo ideal con el que se materialicen las ideas, sin embargo, admite que toda lo vale después de sentir la maravillosa sensación de conectar con el público cuando canta su música en el escenario.

Si quieres saber más de esta promesa de la música, síguela en redes como @leah.dibut