¿Le seguirá los pasos? Martín Elías Jr sorprende verseando en redes

Martín Elías Jr utilizó sus redes sociales, donde ya casi alcanza el millón de seguidores, para regalarle unos cuantos versos a las mamitas en su día. “Mi gente a lo cachaco pero con todo mi corazón para todas las mamás en su día de parte mía”, escribió en el pie del video, que ya supera las 150 mil reproducciones.

“Sinceramente les digo, se los digo con mucho gusto, también un abrazo grande a todas las mujeres del mundo”, se le escucha en una de las estrofas al jóven.

Opiniones divididas

Aunque la mayoría de comentarios elogiaron la voluntad y energía de Martincito para regalarle los versos a las mamás en su día, otros se atrevieron a sugerirle que el canto no es lo suyo y que siga en el fútbol. “Tan lindo pero mejor como futbolista lo del canto no”; “Heredero no pares que la Dinastia Díaz tiene con qué y los martinistas te esperamos”; “Gracias mi amor cachacos o no, esto no es lo tuyo, pero eres muy especial , gracias eres idéntico a tu papá”; “Tan bello pero el canto ahora mismo no, quizá si se eduque, actitud la tiene”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.