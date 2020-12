Desde que Ana del Castillo encontró el amor, no lo ha ocultado en sus redes sociales. A pesar que la artista ha protagonizado varios escándalos en más de una ocasión, esto no ha sido impedimento para que el médico Steven García, no se enamorara de ella.

Son varios meses los que lleva la consolidada pareja por lo que Steven decidió que era el momento de dar un paso más en la relación con la artista. Es así como en diferentes portales dedicados al vallenato, circula un video en el que se ve al joven arrodillado, donde aparentemente le pide a Ana que sea su esposa.