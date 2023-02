¿Le hizo “el cajón”? Nueva novia de Tostao habría sido amiga de Goyo

Una de las parejas más queridas y estables de la farándula colombiana, Goyo y Tostao de la agrupación ChocQuibTown no solo pasaron página, sino que cerraron definitivamente el libro de su historia de amor luego de más de 11 años de matrimonio. Lea aquí: Tostao, expareja de Goyo, presenta su nueva novia ¿de quién se trata?

No obstante, estas esperanzas se disiparon el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, cuando Carlos Valencia (nombre de pila de Tostao) le hizo una romántica propuesta Guigliola Ofelia Valencia Castillo, quien se convirtió en su novia ese día. Lea también: Goyo lanzó fuerte indirecta a Estéreo Picnic: “Vamos donde valoren”

Tras la publicación, como era de esperarse, hubo algunas internautas que mencionaron que la mujer, quien no hace parte del mundo de la farándula, no está a la altura de Gloria Martínez (Goyo). Le puede interesar: ¡Insólito! Tostao, de ChocQuibTown, fue denunciado por un café

Los comentarios no se hicieron esperar, estos fueron algunos: “Código de amigas: jamás te metes con su ex, ¡jamás!”, “En estos momentos Goyo debe sentirse peor por la traición de la mejor amiga “, “¡Por eso es mejor no tener amigas!”, entre otros.

Ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto, lo único que dijo Tostao sobre su ruptura con Goyo, tras recibir miles de comentarios por su nueva relación, fue: “Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, dónde estaban cuando pasé por lo agrio. La vida es corta, vívanla”.