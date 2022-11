¿Le hizo el amarre? Exnovia de Nicky Jam en videos con supuesta bruja

En otro video, la adivina aparece fumándose un tabaco, pues Génesis empieza diciéndole: “A la final uno le da publicidad a esos hombres que todas quieren”, y se ríe. La adivina prosigue con sus rituales y le confiesa una de sus adivinanzas a la modelo: “Pero yo te voy a decir una cosa y que no me quede nada por dentro, que quede aquí entre nosotras: este hombre en la cama no es muy bueno”, y la modelo responde: “Pa’ salir sí... yo tuve que enseñarle a hacer buen sexo oral, a hacer lo que a mí me gusta porque, carajo, no la da... Y él tiene que saberlo (...) yo creo que por eso sus inseguridades”. La señora le responde: “Quizás... Quizás”.