En Instagram, la polémica influenciadora le pidió a sus seguidores que le preguntara su opinión sobre algo y muchos acudieron al caso de ‘La Azcárate’. “En algo tiene razón y es que si uno manda esa vaina en su propia avioneta, eso te van agarrando y eso es positivo para alcaloide, y positivo para pendejo.

A mí me da risa que la gente presume que el man es culpable y el debate popular es si ella sabía o no sabía. Da igual. O sea el artículo 68 del Código del procedimiento penal la exime de la responsabilidad de tener que denunciar al marido, siempre y cuando ella no lo ayude”, dijo en un principio.

“¿Te has arrastrado por los sótanos del infierno?”, fue otra de las preguntas que le hicieron, a lo que ella dijo de forma contundente: “A mí me han arrastrado por los sótanos del infierno y mira tú cómo es la vida, en un momento que tuve que demostrar de qué estoy hecha ella le hizo burla a mi situación, así que yo razones para defenderla no tengo, lo que pasa es que no me va a nublar la parcialidad”.

Las palabras de Aida le han dado la vuelta a las redes, la mayoría de personas han compartido su percepción.

Sobre las declaraciones de ‘Epa Colombia’ sobre Alejandra Azcárate, Aida afirmó: “Si usted siembra mier**, usted no va a recoger ni peras, ni manzanas, así que ella en ‘Epa colombia’ está recogiendo lo que sembró, por eso la otra le quiere dar hasta con el balde del trapero porque a ella sí le dieron hasta que se cansaron”