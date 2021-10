En la mañana de este miércoles (27.10.2021), el Concurso Nacional de Belleza (CNB) ofreció una rueda de prensa en la Casa Sede, en el Centro Histórico, para revelar las acciones legales que acaban de emprender en contra de Natalie Ackermann como directora de Miss Universe Colombia porque supuestamente ha incurrido en un delito: usurpación de derechos de propiedad industrial. Lea aquí: Por usurpación, Raimundo Angulo demandará a Miss Universe Colombia

En medio de esa rueda de prensa, el presidente del CNB, Raimundo Angulo Pizarro, se refirió de forma directa a la participación de la Virreina del 2018 en la primera edición de Miss Universe Colombia.

“Nosotros no tenemos ningún problema, no pudimos nosotros llegar a acuerdos después de una investigación con ella (Natalie Ackermann), le dijimos: ‘Hagan lo que quieran’”, mencionó Raimundo sobre los meses previos a Miss Universe Colombia 2021, cuando incluso negociaba con Natalie Ackermann que no hiciera ningún otro reinado de belleza, sino que escogiera a la ya coronada Señorita Colombia (María Fernanda Aristizábal Urrea) para representar al país en Miss Universo.