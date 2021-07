Otra presentadora se une al “Baby boom” de la televisión colombiana.

Esta vez es Laura Tobón la encargada de sorprender a sus seguidores con la noticia de que está esperando su primer hijo junto a su esposo, Álvaro Rodríguez.

El anuncio lo hizo a través de una emotiva publicación en Instagram donde contó que no esperaba quedar en gestación este año, pero que lo recibe con mucha emoción y ganas de ser la mejor mamá del mundo.

“Con todo mi amor les comparto esta sorpresa que nos llegó. Después de pensar que este día no iba a llegar fácil ( por mi SOP ) la vida nos dio un giro con este momento tan especial.... Un bebe viene en camino”, comenzó su post la presentadora.

Agregó que “para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos después de ver lo frágil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hij@”.