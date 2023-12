Laura Londoño es la primera colombiana en ganar Master Chef Celebrity España

¿Cómo llegó al programa?

“Esto fue realmente gracias a Café con aroma de mujer, fue Gaviotica la que me abrió las puertas, porque la serie se vio tremendamente en España, donde se terminaron de enamorar de Colombia a través de Café.

A raíz de eso yo empecé a hacer una cantidad de eventos a través de la Embajada de Colombia y me nombraron embajadora de marca País Colombia. Conocí aquí algunas personas que en diciembre del año pasado me llamaron y me hicieron la propuesta. Lea: Laura Londoño en España: “Me siento como en casa”

La verdad tengo que decir que acepté mitad por valentía y mitad por ignorancia...(risas)”.