Laura Acuña y su fin de año de película

Laura Acuña

Un salto a otra pantalla

Eres una de las presentadoras más queridas de Colombia, ¿Cómo has experimentado los cambios?

Ha sido un trabajo que me ha dado muchas cosas, como presentadora he hecho de todo, desde concursos, programas en vivo, realities, programas de deportes, farándula, etapas que me han permitido crecer en este oficio tan lindo.

¿Visionaste todo lo que llegó con los años?

Soy abogada. Nunca estudié Comunicación social, mi escuela más importante fue “Muy buenos días”, fueron prácticamente 14 años de universidad. Jamás pensé trabajar en los medios de comunicación y todo empezó por un favor que hice en el canal regional de Bucaramanga haciendo un reemplazo en un programa de música, la persona no regresó, me ofrecieron el trabajo que a su vez me permitía seguir estudiando y ganar dinero, por lo que acepté. Pienso que la vida se encarga de mostrar el camino y llegaron más oportunidades que me dieron el aval para continuar.

Eras talento exclusivo de un canal, ¿Qué te llevó a la competencia?

Le tengo mucho cariño al canal que primero me acogió, porque ahí formé mi nombre y mi carrera, pero en esta vida todo es cíclico, existen opciones que se puedan sumar a la hoja de vida, entonces si existe la posibilidad de un cambio, se recibe, es un trabajo muy lindo y la misión es la misma. Caracol me ha abierto las puertas y me han puesto retos, hasta he cantado y he actuado, todo esto en dos años.

Con un trabajo que te mantiene en la visión pública, ¿Cómo manejas la fama?

No es el objetivo, pero es algo que se tiene con este trabajo. Si tienes la osadía de cada día entrar a las casas de los colombianos a acompañarlos, está la responsabilidad de asumir que te conocen. Hace años entendí que cada cual tendrá su opinión, forma de ver la vida y me volví equilibrada al emitir opiniones, entonces mi tarea es tratar de hacer las cosas bien y ser un buen ser humano.

¿Cómo ha sido la experiencia en La Voz?

Lo máximo. Es uno de los regalos más lindos que me han dado en esta carrera. Acompañar a los niños a que persigan un sueño es hermoso, y con los adultos mayores, que también tienen su plan, es interesante, porque se les aprende mucho.

¿Y cómo fue crear “La sala”?

Mi sala va caminando pasito a pasito, es un proyecto que va desde lo empírico y me ha dado una cantidad de satisfacciones, cada persona que llega allí con su historia es un regalo, porque hemos podido ver la parte más humana de los artistas, y eso se traduce en más acogida para el programa.

Te vuelves actriz y en una película de Dago García, ¿Qué te llevó a esto?

Decir que soy actriz es un atrevimiento, hice una película con el voto de confianza de Dago García desde el primer minuto, no soy actriz. De otra parte, a Dago no le decimos que no. Fue la mejor decisión, estoy muy contenta, me mostró un mundo distinto a lo que hago normalmente y una buena experiencia al ser una comedia, porque no tenía carga dramática, entonces fue una película divertida de hacer y conté con el apoyo de todos mis compañeros.

¿Volverías a actuar?

Si. De ser con Dago, si. No contemplo la televisión por el tiempo, los horarios son muy intensos, pero no lo digo tajantemente, debe ser algo muy consensuado, porque mi prioridad son mis hijos y no puedo sacrificar el tiempo de Helena y Nicolás.

¿Piensas en algún momento en el rating?

No trabajo en función de eso, pero obviamente me gusta que le vaya bien al espacio donde estoy.

¿Cómo manejas el tiempo con los niños?

Con la película fue un mes de rodaje intenso en el que me dediqué y mis hijos increíblemente entendieron, sabían que su mamá estaba trabajando y que me gusta lo que hago. Después todo volvió a la normalidad.

Eres muy activa en redes, ¿De qué manera las desligas de tu privacidad?

Trato de mantener una memoria oculta de cosas que no quiero compartir, no porque tenga algo que esconder, pienso que exponer tanto no es favorable a nadie. Mi casa y mis espacios son herméticos, sobre todo por los niños, aunque hay situaciones donde si están.

¿Qué haces en Navidad?

Me gusta estar en familia y por primera vez en mi vida voy a hacer un pavo, aunque tengo unos sándwiches listos por si algo sucede. Hago muy buena natilla, los buñuelos no me salen, los voy a comprar porque son muy difíciles y la verdad, me gusta la cocina.

¿Qué proyectos tienes para 2023?

Hacer crecer “La sala” con una recarga importante. No me gusta mucho hacer planes, entonces quiero que el año nuevo me sorprenda con muchas bendiciones, porque quiero gozármelas y divertirme con todo lo que llegue.