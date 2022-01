Fanny Lu empezó contando el sueño que tuvo con él y en el que le dijo que “estaba feliz y se sentía tranquilo donde estaba”. Estas palabras conmovieron a Laura, quien no dudó en sacar lágrimas y llorar junto a la cantante. (Lo que le dijo Mauricio Leal a Fanny Lu en un sueño)

Han sido muchas las famosas que se han mostrado afectadas por la muerte de Mauricio Leal, el estilista que fue asesinado junto a su mamá por su hermano Jhonier, quien hoy paga una sentencia en prisión. ( Un Caín que no solo mató a Abel, sino a Eva)

“Maito bello, recordarte es siempre una terapia. Me reí tanto contigo que seguir llorándote es un absurdo, cuando debo celebrar tu vida y tu llegada al cielo. Gracias por hablarme en sueños, por pedirme recordarte con alegría, por decirme que estás bien y en paz. Me has contagiado tu paz”, aseguró Fanny.

Otro momento emotivo ocurrió después de la intervención de Shaira y justo minutos antes de terminar el programa, pues le tocaba a Acuña decir unas sentidas palabras en honor a Mauricio, su amigo y estilista personal. (“Te mereces lo peor”: el fuerte mensaje de Shaira a Jhonier Leal)

“Yo solamente espero que le guste lo que hicimos acá. Hizo falta mucha gente que lo quería mucho y que seguramente también habría querido decir mil cosas. Nos hemos pasado bastante del tiempo normal del programa, pero creo que vale toda la pena”, comenzó diciendo Laura.

Agregó entre lágrimas que “hoy quisimos rendirle este homenaje a una persona excepcional, que siempre pensaba primero en los demás, antes que en él, que siempre quiso ayudar, que siempre estuvo para sus amigos, para su familia, y que siempre estará en los corazones de quienes lo quisimos tanto. Una mentira nunca le podrá ganar a una verdad. Lo único que quiero decir es que descanses en paz, al lado del gran amor de tu vida que fue tu mamá. Nos va a hacer muchísima falta. Dios te bendice siempre, Maito“. (Exempleados de Mauricio Leal abrieron peluquería con apoyo de Laura Acuña)

Cabe recordar que ‘Valentehairart’ es el nombre del nuevo centro de belleza y ya cuentan con más de 10 mil seguidores en Instagram.