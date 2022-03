Laura Acuña es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana, así como de las redes sociales en nuestro país, y ha querido alzar su voz para que se conozca más de una enfermedad que ha padecido por años.

“Yo padezco de endometriosis. A raíz de mi experiencia, descubrí que muchas mujeres sufren lo mismo, pero muchas de ellas desconocen que la tienen”, contó Laura, quien participa de la campaña ‘No es normal’, de Johnson & Johnson Medical Devices. Lea aquí: Laura Acuña y su conmovedora lucha para ser madre

Se trata de un trastorno en el que el tejido que normalmente recubre el útero crece fuera de él. “Es una enfermedad crónica y sumamente dolorosa de la que todavía se desconocen sus causas y de la que no se tiene certeza sobre su tratamiento. Lo que sí se sabe es que en ocasiones genera infertilidad. Aunque es una enfermedad que le cambia la vida a quien la padece, lastimosamente, por no ser catalogada como terminal, muchas veces no recibe la atención que requiere”, agregó la presentadora y abogada.