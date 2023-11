Latin Grammy: Karol G no aguantó la emoción tras ganar ‘Mejor Álbum del año’

La cantante, compositora y productora colombiana logró el Latin Grammy alzar el gramófono del ‘Mejor Álbum del año 2023’, en la edición 24 de la gala que por primera vez se celebra por fuera de los Estados Unidos. En el Palacio de Congresos FIBES de Sevilla, España, Karol G no aguantó las lágrimas por tan grande e importante galardón. Lea aquí: Video: entre lágrimas Rosalía le canta a Rauw y él reacciona

La cantante paisa estuvo muy emocionada al recibir y agradecido en el escenario “a todos” los que le “ayudaron a sacar este álbum”. No sin antes, celebrar con Feid, artista colombiano y quien sería la pareja sentimental de la galardonada. Un abrazo que se viralizó rápidamente y enterneció a su público. Lea aquí: Posible tercera fecha para el ‘Mañana Será Bonito Fest’ de Karol G

Con 17 temas y varias colaboraciones con reconocidos artistas como Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Justin Quiles, Ángel Dior, Maldy, Bad Gyal, Sean Paul, Sech, Ovy on the Drums y Carla Morrison; el álbum le ha dado la vuelta al mundo como uno de los favoritos no solo para las personas sino para la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.