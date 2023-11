Latin Grammy: estos fueron los artistas ganadores de la 24.ª edición

Este es el listado completo de ganadores:

- Álbum del año: ‘Mañana será bonito´, Karol G.

- Grabación del año: ‘De Todas Las Flores’, Natalia Lafourcade.

- Canción del año: ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’.

- Productor del año: Edgar Barrera.

- Compositor del año: Edgar Barrera.

- Mejor nuevo artista: Joaquina.

- Mejor álbum de música urbana: ‘Mañana será bonito’, Karol G.

- Mejor álbum rock/pop: ‘Vida Cotidiana’, Juanes.

- Mejor álbum rock: ‘Solo D’Lira’, Molotov.

- Mejor álbum de cumbia/vallenato: ‘Escalona nunca se había grabado así’, Carlos Vives.

- Mejor álbum vocal pop: ‘Tu historia’, Julieta Venegas.

- Mejor álbum de música flamenca: ‘Camino’, Niña Pastori.

- Mejor álbum vocal/tradicional pop: ‘Décimo cuarto’, Andrés Cepeda.

- Mejor álbum merengue/bachata: ‘Fórmula vol.3’, Romeo Santos y ‘A mi manera’, Sergio Vargas.

- Mejor álbum tropical tradicional: ‘Vida’, Omara Portuondo.

- Mejor álbum de samba/pagode: ‘Negra Ópera’, Martinho Da Vila.

- Mejor álbum de música alternativa: ‘Bolero apocalíptico’, Monsieur Periné.

- Mejor álbum de cantautor: ‘De Todas Las Flores’, Natalia Lafourcade.

- Mejor álbum folclórico: ‘Camino al sol’, Vicente García.

- Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: Jardineiros, Planet Hemp.

- Mejor álbum de música sertaneja: ‘Decretos Reais’, Marília Mendonça.

- Mejor álbum música popular brasileña: ‘Serotonina’, João Donato.

- Mejor álbum de música norteña: ‘Colmillo de leche’, Carin León.

- Mejor álbum tropical contemporáneo: ‘5:10 am’, Luis Fernando Borjas.

- Mejor álbum de jazz latino/jazz: ‘I Missed You Too!’ - Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (with Reunion Sextet).

- Mejor álbum de música ranchera/mariachi: ‘Forajido EP2’, Christian Nodal.

- Mejor álbum de salsa: ‘Niche Sinfónico’. Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

- Mejor álbum de música clásica: ‘Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus’, Simón Bolívar Symphony Orchestra; Ollantay Velasquez, conductor; Huascar Barradas, Maria Cardemas, Eugenio Carreño & Eduardo Martinez Planas, productores.

- Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: ‘Em nome da estrela’, Xênia França.

- Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: ‘TecnoShow’, Gaby Amarantos.

- Mejor canción pop: ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53”.

- Mejor canción cantautor: ‘De todas las flores’, Natalia Lafourcade.

- Mejor canción pop/rock: ‘Ojos Marrones’, Lasso.

- Mejor canción alternativa: ‘El lado oscuro del corazón’, Dante Spinetta.

- Mejor canción regional mexicana: ‘un X100to’, Grupo Frontera y Bad Bunny. Compuesta por Edgar Barrera / Andres Jael Correa Rios & MAG.

- Mejor canción rock: ‘Leche de tigre’, Juan Galeano.

- Mejor Canción de rap/hip hop: ‘Coco Chanel’, Eladio Carrion & Bad Bunny.

- Mejor canción tropical: ‘Si tú me quieres”, Fonseca & Juan Luis Guerra.

- Mejor canción en lengua portuguesa: ‘Tudo o que a fé pode Tocar’, Tiago Iorc & Duda Rodrigues.

- Mejor vídeo musical versión larga: ‘Camilo: ‘El primer tour de mi vida’

- Mejor vídeo musical versión corta: ‘Estás buenísimo’, Nathy Peluso.

- Mejor interpretación urbana/fusión: ‘TQG’ - Shakira y Karol G.

- Mejor interpretación reguetón: ‘La Receta’, Tego Calderón.

- Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa: ‘Distopia’, Planet Hemp Featuring Criolo.

- Mejor diseño de empaque: ‘Atipanakuy (Deluxe)’ - Gustavo Ramirez y Kayfex.

- Mejor arreglo: ‘Songo Bop’, Rafael Valencia, arreglos (Camilo Valencia, Richard Bravo Featuring Milton Salcedo)

- Mejor ingeniería de grabación: ‘Canto a la imaginación’, Érico Moreira, Felipe Tichauer y Marina Tuset.

- Mejor álbum cristiano (en español): ‘Lo Que Vemos’, Marcos Vidal.

- Mejor álbum cristiano (en portugués): ‘Nós’, Eli Soares.

- Mejor álbum de música latina para niños: ‘Vamos Al Zoo’, Danilo & Chapis.