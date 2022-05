Katherin recuerda haber visto esa lección de historia del arte en el colegio, probablemente a una hora del día en la que al resto de las estudiantes poco les interesaba prestar atención. Pero ella no olvida estar ojeando las páginas del libro de historia: “Venus recreándose en la música”, por el artista Tiziano, según describe el texto: “¿Por qué no nos quedamos pensando en que las mujeres como yo somos las más hermosas?”, se reprocha.

No fue una situación de un día. Estos comentarios se repetían a diario. Cuando ella quería jugar con las demás en el recreo, hacer una tarea en grupo, compartir una merienda, allí estaban las mismas respuestas: “No, porque eres una gorda”. Esto hizo que ella simplemente dejara de intentarlo: “Llegó un punto en el que yo dejé de acercarme a otras compañeras. Como no tenía amigas, preferí quedarme sola. A veces lloraba en silencio, sentada en una banca, cuando veía que se divertían jugando al escondite. Yo solo quería jugar”.

Nunca le contó esta situación a su familia, no obstante, todos identificaron en su comportamiento un afán de ocultarse. “Desde muy niña vimos que Katherin siempre trataba de esconderse. Odiaba las fotos, no le gustaba salir a fiestas o cumpleaños. A veces no quería comer, pero mi mamá siempre estuvo pendiente de que no se saltara ninguna comida”, recuerda Mildred, su hermana mayor.

Tanto en el puesto de secretaria del colegio como en el de la oficina del Distrito, me dijeron que no me podían contratar por mi peso”

Entre sus 23 y 27 años, asistió a alrededor de diez entrevistas de trabajo. Varias oficinas de empresas ingenieras, dos clínicas odontológicas, tres veces intentó con los almacenes de ropa, en la secretaría de un colegio y en una oficina del Distrito. En todas le dijeron que no contaba con el “perfil femenino” para atender clientes y las dos últimas hicieron alegación directa a su aspecto físico. “Tanto en el puesto de secretaria del colegio como en el de la oficina del Distrito, me dijeron directamente que la razón por la cual no me podían contratar era mi peso, que eso significaba que debía tener problemas de salud y que la empresa necesita trabajadores sanos. No hubiesen podido saber si los tenía, porque ni siquiera me mandaron a hacer los exámenes médicos. Hoy en día, no cuento con problemas de salud de ningún tipo”, sentencia. En ese entonces, Katherin no quiso involucrarse en asuntos legales, pero Colombia cuenta con la Ley 1496 de 2011, que busca erradicar cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral, lo que querría decir que es inaceptable no darle trabajo a alguien, sin bases médicas, por tener problemas de salud por su apariencia física. Encontrar a gente como yo Katherin, expresa que en una situación como esta, en la que sus compañeros de la universidad habían podido conseguir trabajo, pero ella no, sentía la soledad al no tener el apoyo de alguien que realmente entendiera lo que pasaba. Fue entonces cuando una noche, entre más búsqueda de empleo y una pausa para revisar sus redes sociales, se encontró con una publicación que llamó su atención. Siete mujeres, las siete Venus de Tiziano, modelando trajes de baño en una red social tan visual como Instagram, fue algo extraordinario para ella. El Body Positive, fundado por Connie Sobczak, surgió en Estados Unidos teniendo como propósito la aprobación de todos los tipos de cuerpos sin importar su sexo, forma, edad, tamaño, peso, color, características estéticas, orientación o identidad sexual. Grandes modelos plus size como Paloma Elsesser y Candice Huffine, triunfan en las pasarelas modelando las marcas más reconocidas del mundo, mientras, paulatinamente, se inserta en la sociedad el pensamiento de aceptar todos los cuerpos en sus distintas formas y colores. Clic tras clic, Katherin llegó a la cuenta de la comunidad que la acogería a partir de entonces. ‘Curvy Glows’ aparecía en su pantalla. La comunidad apenas germinaba, no tenían muchas publicaciones, pero la intención era clara: una iniciativa que busca fortalecer la autoestima de mujeres que, a causa de la sociedad y sus estrictos cánones de belleza, no suelen encajar con lo que es “bien visto” en el mundo de la moda.

Curvy Glows comenzó a crecer con sesiones de fotos, coreografías para videos musicales y modelando los nuevos diseños de Cindy Florez con su marca de ropa para tallas grandes.

Entonces ella decidió hacerse notar. Le dio ‘Me gusta’ y se atrevió a escribir a la página. “Cuando las vi, me sentí identificada con lo que veía. Eran mujeres como yo, con la diferencia de que ellas se atrevían a tomarse fotos en vestido de baño y subirlas a redes sociales. En ese entonces jamás hubiese podido hacer lo que ellas hicieron, pero algo en mí dijo que debía lanzarme a algo así. Algo me dijo que era momento de empezar a quererme como ellas se querían. Entonces escribí a la página, les dije que me gustaba mucho lo que hacían, que estaba interesada en participar en su comunidad”. Y como si estuviera destinado para ella, la fundadora del movimiento, Cindy Flórez, hermana del popular cantante de champeta cartagenero Kevin Flórez, no tardó en responderle. Le dijo que se alegraba de que le gustara el movimiento y que encantada recibiría a una nueva integrante en el grupo. “Cindy me dijo que podíamos encontrarnos en su casa. Conversé con ellas sobre mi historia y les dije que quería atreverme a hacer lo que ellas hacían”. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, Katherin se preparaba para su primera sesión de fotografías. Luego de haber estado hundida en algo cercano a la depresión y en la búsqueda de alguien que no la juzgara por su apariencia, esta experiencia la llenaba de vida. El resultado de aquella sesión, fue una publicación en la que se veía una mujer feliz y segura de sí misma. A partir de allí, esta mujer se volvió imparable. “Después de tomar la decisión de atreverme a esto, no podía parar. Pasé de estar acostada en mi cama, sin ganas de levantarme para nada, a querer seguir haciendo sesiones de fotos”, sentencia.

El grupo fue creciendo, Ya no eran solo sesiones de fotos en la casa de Cindy, ahora comenzaron a atreverse a hacer coreografías para videos musicales, modelando los nuevos diseños de Cindy, quien también comenzó a surgir con ‘CF Boutique’, una de las pocas marcas de ropa para tallas grandes que, en lugar de esconder el cuerpo, resalta y halaga las figuras como la de Katherin. El cuerpo que soy Era el año 2017. Katherin comenzaba a proyectar una imagen distinta, sus familiares notaron que ya no pasaba el día entero en el cuarto y veían esto como un gran avance en su vida y en su salud mental. Su madre, quien para ese entonces comenzó a desarrollar un tumor benigno en la cabeza y que hoy lucha por mantenerse en pie por sus hijos, cuenta que sentía felicidad al ver a su hija atreverse a mostrar en videos y fotos el cuerpo que tanto había escondido y odiado. Semanas después de un constante crecimiento en popularidad, surgió la oportunidad de expandirse a Bogotá con una colaboración con Vodevil Plus Size, una compañía artística con un propósito similar al de Curvy Glows. A pesar de que Katherin sabía que contaba con el apoyo de su madre, tías y hermanos, temió que algo como viajar hasta otra ciudad a encontrarse con personas desconocidas no fuese aprobado por su madre, así que se fue sin comentarle a nadie. Viajó, charló con muchas personas y entendió que su vida ahora había cambiado. Según su hermana mayor: “Fue de las mejores experiencias que ha tenido en sus 38 años. Eso sí, no se salvó del regaño por haberse ido sin permiso”.