‘Las Sailor Moon remix’, la canción de las Fiestas

“Estoy feliz, contenta y agradecida con las personas que me han apoyado y con las que no... igual”. Así de emocionada está Yuranis León, intérprete de la champeta ‘Las Sailor Moon remix’, que suena fuerte en las Fiestas de Independencia.

Yuranis, esposa del cantante de champeta Mr Black, lanzó la canción en septiembre pasado y para su sorpresa se ha convertido en una de los más escuchadas no solo a nivel nacional, sino internacional.

¿Cómo te sientes con el proceso de la canción?

- Nunca me imaginé que la canción se iba a volver tan viral, pero debo agradecer a Dios por las bendiciones y a todas aquellas personas que les ha dado la ‘rasquiñita’ del ‘ay, me transformaste’.

¿Qué tal la acogida que ha tenido por parte de los niños?

- Maravillosa, tampoco me imaginé que los más pequeños corearan el tema y si a ellos les gusta es porque algo pasa, porque ellos no se equivocan. Me mandan videos y fotos de las niñas disfrazadas de las ‘Sailor Yuranis’ y eso me llena de alegría.

¿Por qué decides hacer el remix de ‘las Sailor Moon’?

- Desde niña me gustaron esos personajes, siempre las veía en la televisión y cantaba la champeta -lanzada en los años 90-. Cuando viajaba a los shows con mi esposo, siempre poníamos la canción y a él se le quedó grabada, hasta que un día me dijo: “Yura, escúchate esta pista y monta ‘Las Sailor Moon’”. Ahí empezó esta aventura.

¿Cómo ha sido el apoyo de Mr Black en tu carrera?

- Le agradezco eternamente. Él más que mi esposo es mi mánager, mi productor, todo. Fue quien me dijo que cantara por primera vez en el ‘Wiki wiki’, siempre me ha motivado.

¿Qué hace Yuranis en estos momentos?

- Estoy tomando clases de canto y vocalización, yo no me quedo quieta y si decidí lanzarme como cantante, debo hacer lo posible por mejorar. Ya tengo shows a nivel internacional y eso implica más esfuerzo.

¿Tus próximos proyectos?

- Antes de ‘Las Sailor’ venía con un trap que es para todas las personas que me critican, pero ya quedará para el próximo año. También se viene uno con Dj Dever, llamado ‘El descontrol’, y está buenísimo. En ese tema canto con mi esposo y con Mr Ragga.

¿Qué les dices a esas mujeres que no se arriesgan por miedo?

- Que se activen, la vida es una sola. Las mujeres somos guerreras y hay que aprovechar las oportunidades.