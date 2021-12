¿Quién lo estaba buscando para que se encontraran? Esa es una de las pistas que siguen las autoridades. Se conoce de personas, que no forman parte de su círculo cercano y tampoco son clientes, que afanosamente trataban de tener contacto, cara a cara, con el famoso estilista.

En la misteriosa oficina encontraron toda la contabilidad y movimientos financieros de Mauricio. Entre los hallazgos más importantes están documentos de transacciones con empresas de las que no se conoce su origen y giros por altos montos a personas naturales. Se revelan millonarios cruces de dinero que, hasta el momento, no tienen explicación.

“Frente al tema del lavado de activos ustedes vieron algunas diligencias de la Fiscalía General de la Nación ordenadas por el fiscal del caso. Se abrió noticia criminal por el presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares con miras a determinar la procedencia ilícita o lícita de esos recursos con que fueron adquiridos esos bienes. Analizamos en ese caso también el núcleo familiar del señor, los movimientos financieros y contables que pudieron circular en el establecimiento de comercio y analizamos cómo se presentó el desenvolvimiento del objeto social de las empresas o de los bienes de esta persona y al mismo tiempo las inyecciones de capital respecto de los cuales es muy importante para la Fiscalía determinar su origen”, explicó Barbosa.

“Consideramos en la Fiscalía que hay una hipótesis muy importante en torno a la relación entre el componente económico y el móvil de los homicidios. Tenemos una acción encaminada a verificar si existió lavado de activos y si estamos ante un enriquecimiento ilícito de particulares”, agregó el fiscal.

“Como en las películas, todos son sospechosos”, agregó al indicar que encontraron elementos muy importantes para la investigación luego de allanar la peluquería y otras propiedades del estilista fallecido. Barbosa no descartó capturas, pero no anticipó más detalles para no afectar las investigaciones.