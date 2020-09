El genio artístico de Lady Gaga no se detiene y en esta ocasión nos vuelve a transportar a un planeta más dentro de su fantástico universo llamado Chromatica.

El tercer sencillo de este álbum romperécords es una declaración íntima de Gaga, como ella lo describe:

“Este cortometraje es muy personal para mí, es mi experiencia con la salud mental y la forma en que la realidad y los sueños pueden interconectarse para formar héroes dentro de nosotros y a nuestro alrededor”, dijo.

Agregó: “Me gustaría agradecer a mi director y cineasta Tarsem por compartirme una idea que él tuvo hace 25 años porque la historia de mi vida le hizo mucho ruido. Me gustaría agradecer también a Haus of Gaga por ser fuerte para mí cuando yo no lo era, y al equipo por hacer este cortometraje de manera segura durante esta pandemia sin que nadie se enfermara”.