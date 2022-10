Las reinas se cayeron: los mejores chismes del Preludio de Blas de Lezo

Mija, yo como soy bien ‘andundera’ me fui para el Preludio de la localidad 3, en Blas de Lezo. Imagínate que yo me paré como media hora en la esquina de mi casa esperando una motico que me llevara para el Estadio de Sóftbol y nada, no pasaba ni una, fue cuando caí en cuenta de que era día sin moto y yo preocupada porque me estaba perdiendo los chismes de primera mano, así que agarré un colectivo y me mandé para allá, eso era trancón por todos lados, como todos los días sin moto, una locura. Lea aquí: Estos son los mejores chismecitos del Preludio de Las Gaviotas El bembé empezó a las 5 pero, como yo llegué tarde, ya estaban bailando los grupos, la fiesta estuvo buena, la verdad es que estoy que me canto con estos chismecitos que traigo, además, en este Preludio sí estuvo “El tractor, tu alcalde”, y jummm, me dejó dudando de si en verdad es cartagenero... Ya te cuento por qué.

Purgante pa’ ese parásito Óyeme, es la primera vez que veo al alcalde William Dau de cerca, ese viejito está como recorrido ya, se le nota el trayecto a ese tractor, pero eso no fue lo que más sorprendió, imagínate que uno de los Dj de El Imperio, Dj Cristian, lo puso a bailar en su show y sinceramente... el baile no es lo de Dau... Mija, nuestro alcalde necesita como un cursito de champeta y aleteo efectivo porque cuando lo pusieron a bailar parecía el propio parásito cuando te tomas un purgante; eso no se sabía ni qué era lo que bailaba, pero la buena pa’ él porque alegró la noche con su baile.

Las reinas pal’ piso Yo estaba sabrosa tomándome una fría cuando veo: ¡Pri pra! Allá va la de San Vicente de Paul, justo cuando estaba terminando su pasarela, oye, qué explayada, se pegó esa chica, pobrecita. Sin embargo, ella digna se levantó y continuó con su pasarela, mija, como si nada, así es, de las caídas solo queda levantarse y seguir. Pero ella no fue la única que se alvoleó en el escenario, pues, en plena pasarela, la niña de Ceballos también tuvo su paso en falso, parece que esa tarima estaba como resbalosa, esa es mala con las reinas, pero, bueno, lo realmente importante es que esas niñas tienen perrenque y siguieron con su presentación tranquilas.

Niclareth Noguera, representante del barrio San Vicente de Paul.

Deditos al aire “Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¡Qué es eso!”. A la actual Reina de la Independencia, Angélica Blanco, se le salieron los dedos del tacón, oye pero qué dedos tan largos tiene esa muchacha, no, mamita, si los tacones no le quedaban, póngase otros, pero eso se veía raro en una mujer tan bonita como lo es usted. Para la próxima, no me estén dando papaya que yo no puedo controlar esta lengua.

Estos son los pies de Angélica Blanco, actual Reina de la Independencia.

Si las miradas mataran... Yo no soy la que tiene la gran elocuencia pero ese presentador... Imagínate tú que iba a anunciar a la niña de Vista Hermosa y dijo fue Policarpa, pero listo, uno es humano y se puede equivocar, pero la chica de Vista Hermosa le puso reverenda cara y le señaló su banda, como quien dice: “¿Tú qué, no lees bien?”. ¡Muchacha!, yo sé que a la de Policarpa la han criticado bastante en las redes sociales, pero no era para tanto mamita, cógela suave.

Mariana Puello, representante del barrio Vista Hermosa.

Estaban aburridas “Las reinas, que pongan el ejemplo”, así les dijeron como diez veces a esas chicas y nada, ellas estaban muy sabrosas sentadas, unas pocas eran las que bailaban y el resto ahí, tiradas en las sillas, nombe, no. Yo creo que eran los teléfonos, porque recordemos que en el primer Preludio se los quitaron y en el segundo no las vi con teléfono encima, pero en este sí, algunas tenían la cabeza metida en el WhatsApp’ ese... Procuren ponerse pilas que reinas aburridas no queremos.

Las reinas se la pasaron sentadas mirando lejos.

El Campestre es imperialista Mija, yo vi a la representante de El Campestre bien algarete con El Imperio, la nena se bailaba sabroso sus champeticas, esa es una chica que no le teme al qué dirán y está orgullosa de sus raíces cartageneras... ¡Así es que es! Además, en la presentación que siempre hacen se las lució, era una de las que más se movía en la tarima junto con San Vicente de Paul, Nelson Mandela y por supuesto, Los Olivos, que no deja de sorprender.

El tremendo show de Jader Definitivamente, ir a un picó es una cosa bacana. El Imperio y toda su gente se tomó el Preludio y se hizo un desorden efectivo pero sano, como me gusta a mí, aunque varias veces tocó decirle a la gente que se comportaran porque ajá, la idea es pasarla bien en sana paz. Lea también: Fiestas de Independencia: 7 chismecitos del preludio de Canapote Cuando salió el Tremendo se formó el baile en el estadio, Jader sabe cómo animar a un público y mucho más a sus ‘tremendistas’. El artista le envió un mensaje al alcalde y todo, le dijo rimando que le suelte la Plaza de Toros, tipo: “Es broma, pero si quieres no es broma”. También envió un mensaje de superación y perseverancia a los jóvenes que, como él, sueñan con sacar a su familia adelante, dijo que no hay que dejar de estudiar y que procuren pararse firmes con sus sueños.

Jader Tremendo en su presentación. // Foto: IPCC.