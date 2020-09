En el 2018 fui electa miss Grand Colombia, por cosas del destino no pude representar a mi país en el reinado internacional. Un par de años después, a tan solo un mes de la competencia internacional llega la oportunidad de viajar logrando entrar en el top 20 y quedar en el corazón de muchos por mi valentía y el amor. Esto me enseñó a ser mucho más paciente, soltar todo al universo con amor y a aceptar que todo tiene su tiempo”.

En algún momento intenté y no se hizo posible participar para ser la Señorita Colombia en Miss Universo, hoy nace una segunda oportunidad, se vale luchar por tus sueños. Tengo una Organización en Arauca hace aproximadamente ocho años, allí brindamos espacios de aprendizaje musical a niñas, niños y jóvenes víctimas del conflicto armado, también recibimos en nuestro regazo a niños, niñas y jóvenes hijos de quienes empuñaron armas.

“Pienso que mi más grande reto ha sido superar mis miedos, he logrado bajar nueve kilos en poco tiempo sintiéndome en equilibrio con mi cuerpo, me he fortalecido como profesional y como ser humano, ahora más que nunca me siento preparada para seguir dando lo mejor de mí y poder resaltar la perseverancia y firmeza en cualquier escenario que el destino me tenga preparado”.

Consiente de la premisa que la caridad empieza desde su casa, esta joven de 23 años tiene desde su infancia una clara conciencia del servicio a los demás gracias al autismo de su hermano menor queriendo llevar su voz y experiencia si le dan la oportunidad de representar al Huila.

“Siempre me ha gustado todo lo relacionado con los reinados y el modelaje, por esta razón, trabajo con disciplina y compromiso, buscando mejorar mi figura, a través de rutinas de ejercicios y así, poder ser seleccionada como representante de mi departamento en el concurso. Sé que Miss Universe Colombia es una plataforma que me permitirá darme a conocer y mejorar mis competencias psicosociales y profesionales, aunque el entorno tiende a trivializar este tipo de concursos, es una realidad innegable el impacto positivo que genera en nuestra sociedad”

“Yo deseo ser parte del grupo de personas que quieren hacer historia. Por esta razón, los reinados marcaron mi infancia y me mostraron que puedo destacarme. El contacto con las personas más vulnerables ha sido una de las motivaciones más importantes de mi vida. Muchas veces he sentido que yo los necesito más a ellos, que ellos a mí. Desde pequeña mi madre me ha involucrado en el proceso de los niños con autismo, apoyando a las terapeutas en las sesiones con los niños”.

“En este tiempo de cuarentena, me he dedicado a ayudar a mi madre en la atención de mi hermano pequeño que sufre de esta condición, lo cual no ha sido nada fácil, pues el encierro le ha provocado crisis comportamentales en varias oportunidades”.

“El día que diagnosticaron el autismo en mi hermano, quien apenas tenía 2 años. Ese momento fue un punto de quiebre, que marcó un antes y un después en mi infancia. Yo no había escuchado nunca esa palabra: autismo. Sin embargo, ver la expresión de dolor de mis padres, recibiendo el diagnóstico me llevó a la conclusión que todo había cambiado para nosotros. Tenía en ese entonces, 11 años y había comprendido que mi hermano y todos nosotros teníamos un reto por el cual debíamos luchar juntos”

“No obstante, eso no me ha impedido seguir apoyando a las familias afectadas en esta época, desde mis posibilidades, con mercados destinados a personas necesitadas y entregas de utensilios de aseo para el Asilo San Matías de la ciudad de Neiva financiadas por medio de diversas actividades que he organizado”.

Laura Olascuaga