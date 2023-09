Las razones por las que Carolina Cruz decidió hacerse el cambio de look

A sus 44 años, Carolina Cruz, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, se ha convertido en el centro de atención debido a las críticas sobre su cambio de apariencia. La nativa de Tuluá, que mantiene una sólida presencia en la televisión colombiana y una extensa comunidad de seguidores en las redes sociales, recurrió a sus redes sociales para mencionar las opiniones negativas que ha recibido.

Recientemente, los espectadores del programa “Día a Día” notaron la transformación de Carolina Cruz y expresaron sus opiniones en el mundo digital. En lugar de responder de manera contundente, la presentadora optó por explicar las razones detrás de su nuevo aspecto y compartir los desafíos que enfrenta una figura pública para mantener un cabello saludable y cuidado.

“Amo los cambios y me encanta mi pelo corto, incluso quisiera que fuera más corto. Sí, planeo dejarlo crecer, pero de manera saludable. Debido a mi trabajo, cuidar mi cabello es una tarea ardua. Si no fuera por mis aliadas, no estaría en esta industria durante más de 20 años. Antes que nada, tengo que cuidar mi piel y mi cabello”, explicó la madre de Matías y Salvador. Lea aquí: Carolina Cruz reveló más detalles de su separación con Lincoln Palomeque