Desde que se oficializó la ruptura amorosa entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, los fanáticos aumentaron la curiosidad de saber el por qué de esta decisión. Sin embargo, en el comunicado ambos artistas dejaron en claro que invitan al respeto por el bienestar de ellos y el de sus dos pequeños hijos, Matías y Salvador. Lea aquí: Carolina Cruz confirma su separación con Lincoln Palomeque. El reciente caso de la expareja nos invita a recordar a otras de la farándula colombiana que, recientemente, también oficializaron su ruptura amorosa. Aquí enumeramos algunas de las relaciones que ya no van más. 1. Carolina Cruz y Lincoln Palomeque.

No es la primera vez que la fanaticada colombiana se preguntaba qué pasaba en la relación de la presentadora con el actor cucuteño, luego de que ninguno de los dos se mostraran juntos tan seguido en las redes ni en eventos sociales, a excepción de la visita familiar que tuvieron en Cartagena donde, en vez de confirmar su amor, levantó más los rumores de su separación tras mostrarse distanciados y con la mirada perdida. Después de tantas especulaciones, por fin la pareja lo confirma: ¡Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron! Luego de, aproximadamente 10 años, los dos decidieron tomar caminos separados, pero continuando con sus carreras. 2. Kimberly Reyes y Federico Severini

Luego de un matrimonio por todo lo alto, típico de un cuento de adas, la actriz Kimberly Reyes confirmó a finales de febrero que le dio fin a su relación con el empresario barranquillero, Federico Severini. Aunque se desconoce la verdadera razón de la ruptura entre ambos, muchos rumoraron que se trataría de una infidelidad, sin embargo, fue la misma actriz recordada por su papel de ‘Lucía Arjona’ en ‘Diomedes: el cacique de La Junta’, quien desmintió esa especulación. La famosa aseguró que fue un proceso de mutuo acuerdo y que quedaron en buenos términos. “Sencillamente decidimos dejar las cosas así, hicimos todo lo que se pudo, hoy en día lo más bonito es que podemos tener un concepto súper lindo de ambos, seremos grandes amigos y aprendimos mutuamente”, dijo en sus historias de Instagram para aquel entonces. 3. Aida Victoria Merlano y Lumar Alonso

Para la hija de la ex candidata al congreso, Aída Victoria Merlano, tener una pareja que le doble la edad nunca fue un problema, todo lo contrario, siempre se mostró fiel y feliz junto a su expareja Lumar Alonso, sin embargo, en noviembre del año pasado la influencer aseguró que permanecería soltera por un tiempo. “Las relaciones son complicadas, salir de un enredo pa’ meterte en otro: no, gracias; ni la una, ni la otra. Falso: soltera”, escribió en su momento la influencer, refiriéndose a que no estaría en busca de una relación de forma rápida tras terminar con Lumar. Al parecer, la separación de ambos se abría desencadenado desde hace meses atrás, pues fueron los mismos seguidores de la también modelo quienes se percataron que desde junio los dos personajes mostraban lejanía. Tiempo después, a Aída Victoria se le relacionó con el cantante Naldy, y a Lumar con María José Vargas, ex participante de Miss Universe Colombia 2021.

4. Epa Colombia y Diana Celis

La influencer colombiana, Epa Colombia, jamás ocultó su inclinación hacia las mujeres, tanto así que mostró públicamente quien sería su novia, nada más que la futbolista Diana Celis, con quien derrochaba amor en redes sociales, sin embargo, fue la misma empresaria de keratinas quien confirmó la ruptura de la relación el pasado 15 de febrero. La influencer explicó a sus seguidores que todo tiene un ciclo, y el suyo con la jugadora del Santa Fe había llegado a su fin. Aunque muchos empezaron a especular que el detonante que llevó a dar por terminada la relación fue el beso de Epa Colombia a Lina Tejeiro durante un video promocionando sus keratinas, la influencer dijo que aquella decisión se tomo porque quería “tiempo para estar sola”. No obstante, semanas después ambas retomaron el tema de supuesta infidelidad y esto dijo Diana en redes: “Siempre la verdad sale a la luz... Ante todo soy leal a Dios y a mí. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando por ella misma, pero ya está bien, no me voy a hacer quedar mal a mí por siempre ella quedar bien... Ella dice que no es Karol y sí es Karol con la que está saliendo. Quizás algún día se dé cuenta de a quién perdió... y ayer me entero que lo hace desde octubre”. 5. Alejandro Riaño y María Alejandra Manotas

Los rumores sobre el divorcio entre el comediante y la influenciadora eran cada vez más fuertes, razón por la que hace varios días el mismo Riaño decidió hablar sobre el tema. “Para acabar con los chismes y rumores hoy queremos contarles que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar la relación de pareja. Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros 3 hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar”, se lee. En 2018 Alejandro y María Alejandra se comprometieron, ambos tuvieron una hija y fue hasta el 2019 que se casaron. En febrero de 2021 nacieron sus otros dos hijos, Antonio y Agustín, y desde ese momento los dos famosos decidieron hicieron pública su relación en redes sociales. 6. Elianis Garrido y Andy Caicedo