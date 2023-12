Las palabras de Gustavo Petro a Roger Waters: “rebeldía y futuro”

En un trino, el presidente Gustavo Petro compartió su entusiasmo por el concierto en Colombia del músico y compositor inglés Roger Waters, el cerebro detrás de los discos más famosos del mítico grupo de rock Pink Floyd. El mandatario consideró el show de Waters como una oportunidad para escuchar “arte, rebeldía y futuro”. No es la primera vez que un político saluda con efusividad el activismo del bajista. Por sus posturas a favor de la causa palestina y sus críticas a los gobernantes de los países del Primer Mundo, Waters ha recibido el respaldo de los líderes del progresismo mundial. La lista de canciones del concierto en Bogotá hará un repaso por los discos más emblemáticos de Pink Floyd, precisamente en aquellos en los que el genio compositivo de Waters quedó suficientemente demostrado. Según la setlist de la gira This Is Not a Drill, Waters comenzará su show con uno de los momentos más icónicos de The Wall, el tema Comfortably Numb. Lea aquí: Roger Waters protestó en medio de su concierto en Chile: “Alto al genocidio”

Esa canción unió la tremenda letra de Waters sobre la enajenación mental y afectiva con el virtuosismo de David Gilmour, uno de los mejores guitarristas de la historia. De la relación de Waters con Gilmour —orpedada por el ego de ambos—, queda este tema. Las siguientes tres canciones —The Happiest Days of Our Lives, Another Brick in the Wall, Parte 2 y Parte 3— también hacen parte de The Wall, el disco que los Floyd lanzaron a finales de los setenta.

Después de estos himnos, Waters y su grupo interpretarán canciones de su repertorio solista. Y luego tocará tres de las canciones de Wish You Were Here, el álbum con el que el grupo se despidió de Syd Barret, el motor creativo de Pink Floyd en su primer tramo de historia. Con los años la leyenda de Barret creció, gracias, en parte, a Shine On You Crazy Diamond, una larga canción sobre los estropicios de la locura y la soledad. Lea aquí: Comunidad judía busca censurar a Roger Waters

Después del boicot para impedir que viniera a Bogotá por su posición contra el genocidio al pueblo Palestino; Roger Waters estará en concierto este

Martes 5 de diciembre, 9pm. en el Coliseo Live. Buena oportunidad para recordar a Pink Floyd y escuchar arte, rebeldía y futuro. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 5, 2023