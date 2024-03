Las fotos virales que Selena Gómez publicó y borró de Instagram

Lo que no esperaba la actriz, es que algunos de sus 429 millones de seguidores en Instagram pudieron ser testigos de estas imágenes y guardaron algunas de ellas, que ahora están causando sensación en las redes sociales.

En una de las imágenes se le ve luciendo un top negro que casi deja al descubierto uno de sus pezones, mientras con una de sus manos agarra su cabellera y posa mirando la cámara. Lea aquí: Carolina Cruz contó cómo se enteró de la infidelidad de su ex

Las reacciones en la publicación no se hicieron esperar, algunos usuarios aseguraban que la publicación fue una equivocación, que no era la intención de Selena publicarlas. Sin embargo, aunque aún no se conoce la razón de la actriz para borrar la publicación, las fotos son tendencia en las redes.