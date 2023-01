Las explosivas declaraciones de Yina Calderón sobre su mamá

La polémica empresaria de fajas Yina Calderón volvió a convertirse en tendencia en redes sociales la noche de este miércoles, luego de que confesara que está alejada de su mamá, Merly Ome, por culpa del noviazgo que ella tiene.

Las declaraciones de la DJ de guaracha se dieron luego de que ella activara la opción de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y un seguidor le preguntara por el distanciamiento de la creadora de contenido con su progenitora, pues en las festividades navideñas no se le vio compartiendo con ella. (Lea: Yina Calderón cierra el 2022 con nueva polémica contra Andrea Valdiri)

Sin tapujos, Calderón reveló que se alejó de su mamá desde hace algún tiempo porque no está de acuerdo con la relación sentimental que ella tiene con un sujeto, y que prefirió mantener la distancia a menos de que su madre decida acabar su noviazgo.

“Yo no peleé con mi mamá. Simplemente, tomé la decisión de que, mientras ella siga con esa pareja que tiene, que no le sirve pa’ un cu7*, yo me hago a un lado. Cuando ella tome la decisión correcta, entonces volveremos a hablar”.

Además, Yina quiso defenderse de los señalamientos de uno de sus seguidores, quien la cuestionó por meterse en la relación sentimental de su mamá, por lo que, sin tapujos contó un incidente ocurrido con su mamá y la pareja de ella.