Aunque es poco lo que conocemos de Miguel Jaramillo Arango, esposo de Alejandra Azcárate, pues ella no acostumbra a mezclar su vida personal con la farándula, este 2021 esta pareja se volvió tendencia y no precisamente por su relación. (Incautan avioneta con cocaína que involucra a esposo de Alejandra Azcárate)

Además, se supo que él mismo fue el que decidió no continuar su vida con ella para evitar más polémicas y conflictos mayores a futuro. El caso fue llevado a los juzgados, donde aún no se sabe cuál será su final, pues el cantante también dejó entrever que Adhara no era su hija sino de Felipe Saruma, actual pareja de Andrea. Sin duda, este tema fue uno de los más virales del año y al parecer, lo seguirá siendo en 2022.

El alcalde de Cartagena, William Dau, fue uno de los personajes que marcó tendencia en 2021. Aunque en varias ocasiones se viralizó por sus ocurrencias y curiosa forma de comportarse, hubo un video que, sin duda, lo posicionó en la lista de lo más viral de este año. ([Video] ¡Uh! ¡uh! Dau se hace viral por declaración sobre obras de la malla vial)

Durante el mejoramiento de la malla vial, el mandatario local celebró con una jocosa declaración: “A partir de hoy me permito decir ¡Uh! ¡uh! Al fin arrancamos con rehabilitación de la malla vial, vengo de la avenida Santander y allá arrancamos ¡Uh! ¡uh! tra tra, carga el camión, no vinimos para acá y estamos ahorita en el contraflujo del Nuevo Bosque. Mira la maquina, ahora voy a pedir que me la presten y me enseñen a manejarla un poco. Esto es fabuloso”, fueron las palabras del mandatario local en un video que en pocos minutos ya alcanzaba miles reproducciones y compartidos.

7. “Así lo querí”: polémica por error de dicción de Duque en evento público