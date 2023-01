Las 10 indirectas de Shakira a Piqué y Clara Chía en su nueva canción

La dulce venganza de Shakira hecha canción. Así fue denominado el nuevo tema con el que la colombiana lanzó varios dardos

a su ex, Gerard Piqué.

Con tan solo pocas horas, la canción junto a Bizarrap ha ganado miles de reproducciones y comentarios que le han dado la vuelta a las redes sociales. (¡La espera terminó! Shakira estrena su nuevo tema con Bizarrap)

Cuando los fanáticos de la colombiana pensaron que con ‘Monotonía’ lo había dicho todo, aparece la barranquillera con este hit que resultó ser un “desahogo” total ante la situación tan dura que atraviesa desde que se conoció la infidelidad de Piqué, quien ya andaría paseándose públicamente con su nueva pareja, Clara Chía.

La pieza musical fue esperada con ansias, sobre todo porque se esperaba que su letra fuera un indirectazo para su ex, pero resultó siendo una directa para él y su nueva novia. Estas son algunas de las frases que permiten leer entrelíneas lo que la cantante quería recordarle a Piqué, y los dardos que lanzó contra la joven modelo.

1. “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”: Una frase que hiere el alma de Piqué, que el año pasado renunció como futbolista al Barcelona FC, en medio de lágrimas, tras casi quince años de vida deportiva en ese club.

2. “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”: Ante los rumores de que su expareja y su nueva novia no atraviesan por un buen momento en la relación.

3. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”: Siendo esta la tercera canción que dedica a su separación, lo que ha traído consigo el aumento de sus seguidores, y la escucha de sus canciones.

4. “A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú”: Claro, Clara Chía Martí no podía salir ilesa en este venenoso tema.

5. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”: Shakira recoge bien los cuestionamientos permanentes que los medios y las redes han lanzado sobre la infidelidad de Piqué. (Piqué responde inesperadamente a nuevo tema de Shakira, ¿todo un circo?)

6. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”: Una graciosa forma de decir que a pesar de la separación, la casa de Shakira en Barcelona está a unos pocos pasos que la de los padres de Piqué, un motivo más para que la barranquillera quiera abandonar la capital catalana para instalarse definitivamente en Miami con sus hijos, lejos del acoso de los paparazzi y sus líos con el fisco español.

7. “Clara, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”: refiriéndose a Clara Chía, la nueva novia de Piqué y a la poca buena imagen que le queda a ambos.