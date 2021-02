¡Indignada! Así se mostró Lady Noriega en redes sociales al ver el incomodo comentario de Maluma en un video.

En el clip aparece el reguetonero junto a una perrita a la cual llama “Lady Noriega”, mientras la acaricia.

Como era de esperarse, el hecho generó revuelo entre los seguidores de la actriz y fue ella misma la que se pronunció en su Instagram con una contundente respuesta.

“Maluma no se que me quisiste decir con esto !! Pero me dolió que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto. Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!! Te lo digo con cariño”, dijo Lady.

La respuesta de la también cantante logró miles de reacciones de usuarios que le recordaron lo hermosa y talentosa que es y otros aprovecharon para defender a Maluma, insistiendo en que su comentario no fue con mala intención.