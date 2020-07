Lady Noriega, agradecida con la vida

-Me gustaban mucho las escenas de Pepa, porque todas eran divertidas, o sea, cuando llegaba el libreto yo quería leerlo rápido, estudiarlo para poder montar las escenas, disfrutármelas, ¡era muy divertido! En todas las escenas que llegaban ella siempre tenía unos dichos y unos comportamientos extremos, una mujer franca, desparpajada, transparente, un personaje muy noble y humano ante algunas circunstancias, pero desafiante y sarcástico ante otras, esos matices eran muy divertidos y me exigían mucho a nivel de energía, de ánimo, de todo.

Foto cortesía Julián Manzanares.

¿Cuál fue el aporte más grande de ‘Pasión de gavilanes’ a tu carrera como artista?

-Obviamente el reconocimiento del público, pero en esta telenovela se juntaron dos facetas mías, que son las que me han identificado durante treinta años de carrera artística y es que yo soy cantante y actriz, y este personaje me permitió hacer las dos cosas: ella es una cantante en un bar de música popular, y esa es mi realidad. Y ahora estoy pesando con un momento maravilloso con la música, este mes que acaba de pasar tuve dos canciones en el top 5 de la música popular en Colombia, según Monitor Latino y National Report. Hoy, en National Report, soy número uno con la canción ‘Te estrellaste’ y hace un mes, cuando saqué la canción del Día del Padre (’Padre amado’), llegué al puesto número cinco y es la primera vez que tengo dos canciones en el top 5, entonces ha sido un año de trabajarle muy duro a la música.

Digamos que desde ‘Pasión de gavilanes’ puedo hacer un balance y puedo decir que mi carrera creció, se estabilizó y se fortaleció.

¿Qué ha hecho Lady Noriega en cuarentena?

-Precisamente la cuarentena es la que me ha permitido impulsar mi carrera, yo mientras estaba en mi vida “normal” no tenía tanto tiempo para hacer promoción, escasamente podía hacer alguito los sábados y domingos, el resto de la semana estaba grabando mi programa en Tele Antioquia, corriendo en la oficina con mi esposo, ayudándole en su empresa, corriendo con el niño y sus tareas, tratando de tener la casa organizada, pero en este momento de la cuarentena, al quedarme sin esos compromisos, me pude concentrar en la radio y ya no trabajo un día a la semana, sino siete en ella; he trabajado tanto con las emisoras que creo que gracias a eso se fortaleció tanto la canción. Ha sido un regalo de la cuarentena. (Lea también: Lady Noriega, una costeña que se volvió ícono en la música popular)

¿Qué sueño te falta cumplir?

- Uno tiene sus sueños locos que uno dice wao, ¿esto sí será que algún día lo logro?, yo siempre he querido hacer cine, pero no como actriz porque ya he hecho películas, sino como productora. Me gustaría escribir y producir las historias detrás de cámaras, hacer todo ese montaje que da como resultado una buena producción. Hay más tiempo que vida, esperemos a ver si se puede dar ese sueño.

Y obviamente la música, soy muy feliz en tarima, viendo a la gente cantar y bailar, emocionarse con mi música, y yo creo que el sueño de mi vida sería llegar a viejita como una Elenita Vargas, una Celia Cruz, todas esas grandes cantantes que nos acompañaron en tarima hasta que se fueron para el otro lado. Ese es otro de mis sueños... que la música, el show y las presentaciones estén ahí por mucho tiempo.