Todo parece indicar que el show documental ‘The Me You Can’t See’ de Oprah Winfrey y el príncipe Enrique, en el que tocan temas sobre salud mental, revelará secretos bastante íntimos de las estrellas que ahí aparecen.

Una de ellas es Lady Gaga quien se armó de valor para revelar en una de las entrevistas para el audiovisual que quedó embarazada a los 19 años tras haber sufrido una violación sexual. La cantante habló abiertamente del largo recorrido que le ha tocado asumir para equilibrar su salud mental.

Según la intérprete de ‘Bad romance’, fue violada por un productor de música de quien prefirió omitir su nombre para no tener que ver de nuevo a esa persona. La también actriz contó detalles sobre lo sucedido.

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en la música y un productor me dijo ‘quítate la ropa’ y yo dije ‘no’ y me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no dejaron de preguntarme y me congelé y yo... ni siquiera recuerdo. Y no diré su nombre. Entiendo este movimiento #MeToo y entiendo que mucha gente se sienta realmente cómoda con él. No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más”, confesó entre lágrimas.

Gaga aceptó que años después revivió aquel trauma teniendo sentimientos encontrados, fue entonces cuando decidió ponerle fin a ese dolor asistiendo a un psiquiatra.

