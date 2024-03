La Voz Kids: Helen de los Ángeles enamoró a Colombia con tema de Shakira

Sobre el diamante de La Voz Kids Colombia, la niña cantó ‘No’, tema de la barranquillera Shakira. Su capacidad vocal y de interpretación dejaron a los entrenadores sin palabras y el público ovacionó la presentación. Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención, el mensaje que envió al finalizar su intervención fue de reflexión para todo el país. Lea aquí: ¡Terminaron los rescates! Así quedaron conformados los equipos de La Voz Kids

Hizo un llamado a la inclusión y agradeció a los colombianos por abrirle las puertas a los venezolanos y acogerlos como hermanos.

"Yo escogí esta canción porque es de Shakira, dio un mensaje muy bonito y es que no se puede vivir con tanto veneno. Cuando llegué acá de Venezuela afortunadamente no recibí rechazo como otros venezolanos sí lo han experimentado en diversos países (...) Yo fui acogida por mis amigos, vecinos, mis papás, mi familia y estoy muy agradecida por eso", comentó.

La niña lucha por ser la mejor voz infantil de Colombia 2024 y por llevarse 150 millones de pesos en estudios universitarios y grabar un sencillo con Universal Music.