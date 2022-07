La vida de Emilia Clarke, de ‘Juego de Tronos’, tras dos aneurismas

“En los accidentes cerebrovasculares, básicamente, en cuanto cualquier parte del cerebro no recibe sangre durante un segundo, desaparece. Y así, la sangre encuentra una ruta diferente para moverse, pero luego, lo que sea que falta, desaparece”, comentó la actriz que añadió que aún le dan frecuentes e “insoportables” dolores de cabeza.

La recuperación con Juego de Tronos

La artista les agradeció a los productores y a sus compañeros de elenco de Juego de Tronos por lo que le apostaron en un proceso de rehabilitación de sus funciones motoras e intelectuales.

“Fue increíblemente útil que ‘Game of Thrones’ me ayudara y me diera ese propósito”, dijo durante otra entrevista con “Sunday Morning” de BBC.

También habló del trauma que vivió tras la emisión de la primera temporada de la serie, pues de la noche a la mañana pasó de ser una mujer desconocida a un personaje público y reconocido en muchas partes del mundo.

“Me sentí, en todos los sentidos, expuesta, en especial porque en el primer episodio aparecí desnuda”, reconoció.

El accidente cardiovascular

Emilia Clarke recuerda que el primer desmayo lo sufrió durante una sesión con un entrenador personal luego de un fuerte dolor de cabeza tras el que perdió el conocimiento.

Tras varias evaluaciones médicas recibió diagnóstico que la llenó de pánico: una hemorragia subaracnoidea (SAH, por sus siglas en inglés), un tipo de accidente cerebrovascular potencialmente mortal, causado por una hemorragia en el espacio que rodea el cerebro. “Tuve un aneurisma, una ruptura arterial”, relató la actriz. Y tuvo que someterse a una primera operación.

Se recuperó y a los seis meses del episodio pudo grabar la segunda temporada de Juego de Tronos, pese a haber sufrido afasia, un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla.

Dos años después del primer aneurisma le descubrieron otro y tuvo que ser operada. Esa vez el proceso de recuperación fue más complejo y duro.