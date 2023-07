La vez que Érika Zapata, de Caracol, estalló por críticas a su apariencia

Ya sea por su voz, sus expresiones coloquiales -como ella les llama- o su aspecto físico, Zapata siempre ha tenido este tipo de inconvenientes, y es que hubo un incidente a comienzos de año que la periodista no dejó pasar por alto.

La vez que Érika no dejó pasar las burlas por su apariencia

La visibilidad que ha obtenido Zapata por cuenta de su trabajo en Noticias Caracol la ha hecho blanco de elogios por parte de algunos televidentes. No obstante, la periodista no se ha encontrado exenta de las críticas ni alejada de los comentarios destructivos en las plataformas digitales.

Algo que se destaca de la periodista del noticiero del Canal Caracol Érika Zapata es su autenticidad. La reportera, nacida en el corregimiento de Santa Elena, al oriente de Medellín, a logrado tener reconocimiento por su particular forma de presentar las noticias y dirigirse a su audiencia.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me hicieron sentir re mal”, escribió Érika el pasado 14 de mayo en su cuenta de Twitter.