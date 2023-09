La vez que Amparo Grisales sacó una canción que quedó en el olvido

Amparo Grisales, una de las figuras más icónicas de la televisión colombiana durante varias décadas, sigue dejando su marca en el mundo del espectáculo. Aunque es ampliamente reconocida por sus papeles en telenovelas inolvidables como ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘En cuerpo ajeno’ y ‘Las muñecas de la mafia’, su versatilidad artística se extiende más allá de las pantallas.

Actualmente, Amparo Grisales es una de los jurados en el popular concurso de talentos ‘Yo me llamo’ de Caracol, donde no le tiene miedo a expresar su descontento frente a los imitadores que para ella no dan la talla.

Sin embargo, existe una faceta de la diva colombiana que pocos conocen: su incursión en la música. En la década de los 90, cuando los sonidos de la balada y el pop estaban en pleno auge y surgían nuevos talentos, Amparo, siendo una figura muy reconocida en la televisión colombiana, decidió lanzar su propio álbum llamado ‘Seducción’. Lea aquí: La imitadora de Shakira erizó a más de uno en ‘Yo me llamo’; la diva lloró

Este disco fue lanzado en 1993 por la compañía discográfica venezolana Rodven Discos y presentó un conjunto de 10 canciones que incluían éxitos como ‘Llámame’, ‘Me muero, me muero’, ‘Cuando te marchas’, ‘Dosifícame’, ‘En la oscuridad’, ‘La Bambola’, entre otros.