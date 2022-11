La verdadera razón por la que Lina Tejeiro y Juan Duque terminaron

Esta semana, Duque compartió una frase en Twitter, que llamó la atención de seguidores, pues afirmaron que era para Lina, quien publicó una foto junto a Greeicy, en el concierto de Bad Bunny, y la acompañó con el comentario: “Mi mejor amiga es uno de esos lugares donde me puedo sentir completamente segura”.

Después de eso no han parado las indirectas en redes, sobre todo del cantante. (¿Tan rápido? Lina Tejeiro habría confirmado ruptura con Juan Duque)

A las pocas horas, Duque escribió la frase con la que habría dejado al descubierto su amor por la actriz. “La puerta está abierta, siempre sos bienvenida”, dijo. (Esta fue la indirecta que Juan Duque le mandó a Lina Tejeiro en pleno show)

Como era de esperarse, los usuarios en redes no dudaron en relacionar el mensaje con Tejeiro, asegurando que el cantante se moría de ganas por volver. Sin embargo, la mayoría de seguidores coincidió en que lo mejor es que sigan cada uno con su vida.

Duque reveló la razón de su ruptura con Lina

Pese a que ninguno de los dos había dado declaraciones sobre las razones que los llevaron a terminar tan rápido su noviazgo, esta vez el cantante fue abordado por Lo sé todo, donde contó la verdad.

“La relación llegó a un punto en el que sentimos que no era momento. Ya todo lo bonito, se quedó en algo bonito y hasta ahí llegó. Hay relaciones que duran mucho tiempo y otras que, no poquito, porque no fue poquito, pero bueno, fueron bonitos esos meses”, terminó de decir Juan Duque.

Cabe mencionar que desde que se alejaron, no han parado las indirectas. Hace poco ambos protagonizaron la polémica sobre el uso del rímel, por lo que las indirectas iban y venían en las redes sociales. (¿Lina le terminó por “buena persona”?: Juan Duque responde a Karen Sevillano)

Uno de los que demostró que le pegó fuerte la ruptura fue a Duque, quien en sus presentaciones hablaba de sus sentimientos sin reservarse su dolor.

“Me está pegando fuerte el despecho. Yo a esa mujer la amaba y le di lo más bonito y aquí les estoy cantando con el corazón hecho pedacitos”, dijo en pleno concierto ante cientos de fanáticos. El momento quedó grabado y se viralizó rápidamente.