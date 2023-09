La verdad tras foto de famosa presentadora siendo infiel en vivo en su programa

Nanis, visiblemente molesta e incómoda, dice que esta semana ha sido “superpesada” para ella y que en ese programa la contrataron para presentar, por lo que le parecía indignante que expusieran de tal manera su intimidad: “Vea, esa foto es mía, obviamente, la voy a reconocer”.

Ariel no puede disimular la risa, por lo que Nanis cada vez se nota más molesta. “La verdad, me siento irrespetada, expuesta... Eso puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes acá son mis compañeros. Yo vine acá a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes y me preguntaron si yo quería que me expusieran de esta manera?”. Lea además: ¡Qué cambio! La foto de Andrea Valdiri a sus 18 años que es ya es viral