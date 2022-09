La Toxicosteña y la polémica de su nueva canción, ¿de dónde salió?

“Estaba muy nerviosa por la reacción del público, porque después de ‘Macta Llega’, hacer una nueva canción y que se convierta en éxito es un reto total, pero me decidí a lanzarla y a pesar de mucha controversia, el resultado ha sido mejor de lo que me esperaba”, explicó Cindy.

“Muchas personas se molestan, se escandalizan y me han atacado por el contenido que hago o por mis canciones y lo que yo hago es simplemente contar a través de un personaje, las historias de la calle, las que a diario se viven en los barrios de la Costa, cantar canciones con palabras que se usan en cualquier esquina y exagerarlo como parte de mi show, como parte de mi propuesta que no acepta la doble moral”, comentó.