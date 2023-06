La tierna foto de Shakira con su mamá que conmueve en redes sociales

A lo largo de su vida Shakira se ha caracterizado por ser una mujer amorosa. En los últimos días compartió un mensaje de agradecimiento a la Clínica Serena del Mar, en Cartagena de Indias, por la hospitalidad y atención brindada a su padre, William Mebarak Chadid que padece hidrocefalia y fue operado con éxito en este centro médico. Lea: “Gracias al Hospital Serena del Mar”: Shakira tras su paso por Cartagena

Este martes la artista de 46 años ha compartido una foto que ha despertado todo tipo de reacciones en redes sociales. En la imagen se observa a la barranquillera sentada en el regazo de su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, con el mensaje: “Yes, at my age and still sit on my mom’s lap!”.

La foto que ya supera los 200 mil 'me gusta ', ha recibido todo tipo de comentarios que destacan la expresión de ambas y la ternura que demuestran.