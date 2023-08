La terrible experiencia que vivió actriz de ‘Betty la fea’ en Venezuela

Uno de los criminales se sentó a su lado y le apuntó con arma de fuego a la cabeza por dos horas. Ramírez recordó que al hombre le temblaba la mano con que sostenía el revólver, mientras ella, entre sollozos, le pedía que quitara el dedo del gatillo para que no se disparará por error. El hombre ignoró cada una de sus peticiones y ella le entregó todas sus pertenencias.

Todavía con secuelas del horroroso suceso, la actriz decidió no volver a pisar suelo venezolano. “Fue un momento muy angustiante. Pensé que iba a morir”.

La actriz colombiana, que también salió en telenovelas como Dr. Amor, Amor a Palos y Venganza, decidió contar su historia para concientizar a las personas sobre la importancia de ser precavidos y evitar ser víctimas de un secuestro exprés, que no solo te despoja de pertenencias, sino que deja traumas que, muchas veces, toma tiempo superar. Lea aquí: Alejandra Borrero confesó que rechazó estar en “Yo soy Betty, la fea”

“Fue un tipo de secuestro exprés, por suerte, pero sí tuve mucho susto. Me metieron a un carro y me pidieron las claves de las tarjetas y de todo, pero lo que me asustaba es que un hombre me había puesto una pistola en la cabeza y la mano le temblaba. Hay que tener mucho cuidado y no hay que confiar en nadie”, manifestó Ramírez.