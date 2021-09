Varios medios de comunicación han publicado que la supuesta y reciente relación de Miranda se ha confirmado a través de nuevas fotos y comentarios que se han filtrado en redes sociales donde se comprobaría que ambos sí están juntos. Además, se conoció la identidad de la mujer que robaría el corazón del cantante y se trataría de una ex reina de belleza venezolana llamada Daymar Mora, y de quien se conoció tiene un prontuario judicial tras haber sido capturada por la policía hace 10 años.

Pero eso no es todo, según el programa ‘Chisme No Like’ el ex integrante de Chino y Nacho subió a Instagram una foto en la que aparece con la modelo, pero el post fue eliminado minutos después.

Daymar Mora sigue estando en el ojo del huracán, y no necesariamente por conocerse recientemente que le robó el corazón al artista justo en el momento en que él anuncia su separación, sino porque hace 10 años salió a la luz que la ex reina estuvo involucrada en el 2011 con una banda delincuencial llamada “Los toyoteros”, que según las autoridades del país venezolano, se dedica al robo de vehículos.

Para ese entonces, un subdirector de Politáchira dijo que la policía capturó a la mujer después de una persecución en San Cristobal (Venezuela), luego de haber sido denunciada por intento de robo de una camioneta Toyota Fortuner.

Desde entonces, han sido varios internautas los que han criticado a Chyno por su nueva relación, entre ellas la periodista de ‘ El Gordo y la Flaca’, Lili Estefan, quien se molestó con Miranda al decir “cambian el plato por el vaso”.