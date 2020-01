La sorprendente reacción de ex de Jessica Cediel tras enterarse de su compromiso

Muchas han sido las reacciones ante la inesperada noticia del compromiso de Jessica Cediel con Mack Roesch, quien le propuso matrimonio el pasado 1 de enero de 2020.

(¡Jessica Cediel se casa!)

Seguidores, amigos y colegas han felicitado a la presentadora, que a juzgar por sus publicaciones, está muy feliz de haber encontrado a su media naranja.

Uno de los comentarios que más sorprendió y que no esperábamos ver, fue el de Leo Sarria, ex de Jessica, quien no dudó en escribir un mensaje en el video donde aparece el estadounidense pidiéndole matrimonio a Cediel delante de familiares.